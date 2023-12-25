Шнягин Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1923
Дата смерти01.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923
Рождение ребёнка
19.04.1963
Дочь: Кочеткова Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Шнягина Таисия Фроловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шнягина Таисия Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнягина Таисия Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
01.03.1982