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Шнягин Алексей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1923

Дата смерти

01.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1923

Отец: Шнягин Емельян Федорович

Мать: Шнягина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
19.04.1963

Дочь: Кочеткова Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Шнягина Таисия Фроловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шнягин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шнягина Таисия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнягина Таисия Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
01.03.1982
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