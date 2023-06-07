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Башилова Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Башилов Георгий Степанов

Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов

Рождение ребёнка
05.11.1879

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Рождение ребёнка
1885

Сын: Башилов Петр Степанов

Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов

Рождение ребёнка
1888

Сын: Башилов Трофим Степанов

Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов

Смерть
Неизвестно