Башилова Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов
Рождение ребёнка
05.11.1879
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.203, оп. 780, д.1581 (1879) | Метрическая книга с. Казаново
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Башилов Степан Антонов
Смерть
Неизвестно