Рязанцова Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агриппина Григорьева
Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Рязанцов Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Рязанцов Александр Григорьев
Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1853