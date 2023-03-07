Рязанцова Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова Евдокия Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1853

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агриппина Григорьева

Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Рязанцов Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рязанцов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Рязанцов Александр Григорьев

Отец ребёнка: Рязанцов Григорий Иванов

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Григорий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1853
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