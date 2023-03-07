Сырчина (Грехова) Параскева (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Анисия Лукина
Отец ребёнка: Сырчин Лука Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Сырчин Михаил Лукин
Отец ребёнка: Сырчин Лука Герасимов
Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790