Сырчина (Грехова) Параскева (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Грехова) Параскева (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Анисия Лукина

Отец ребёнка: Сырчин Лука Герасимов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Сырчин Михаил Лукин

Отец ребёнка: Сырчин Лука Герасимов

Порошинской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Лука Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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