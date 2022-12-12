Трушкова (Яровикова) Наталия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948
Бракосочетание
20.03.1977
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1977
Дочь: Красавина Марина Владиславовна
Отец ребёнка: Трушков Владислав Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1980
Сын: Трушков Олег Владиславович
Отец ребёнка: Трушков Владислав Николаевич