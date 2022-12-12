Трушкова (Яровикова) Наталия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкова (Яровикова) Наталия Анатольевна

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Место рождения

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

24.12.1948

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1948

Отец: Яровиков Анатолий Андреевич

Мать: Яровикова Галина Терентьевна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
20.03.1977

Муж: Трушков Владислав Николаевич

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1977

Дочь: Красавина Марина Владиславовна

Отец ребёнка: Трушков Владислав Николаевич

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.02.1980

Сын: Трушков Олег Владиславович

Отец ребёнка: Трушков Владислав Николаевич

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