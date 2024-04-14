Макаров Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
год примерный
Рождение ребёнка
Около 1767
Мать ребёнка: не указана
Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В 1816 году - 49 лет. ГАЗК 1816 года Ф 31-1-609 Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста, Актагучинская деревня, стр. 266 об. -267 об. В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 18... Показать все
Смерть
Неизвестно