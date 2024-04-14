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Макаров Петр

Место рождения

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
год примерный
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Макаров Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В 1816 году - 49 лет. ГАЗК 1816 года Ф 31-1-609 Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста, Актагучинская деревня, стр. 266 об. -267 об. В ИВ Батаканской Богородице-Казанской церкви 18... Показать все
Смерть
Неизвестно

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