Мостовых (Егорова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовых Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовых Зоя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мостовых Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мостовых Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно