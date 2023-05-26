Мостовых (Егорова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мостовых (Егорова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егоров Михаил Иванович

Мать: Егорова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостовых Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостовых Зоя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мостовых Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мостовых Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно