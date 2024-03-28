Томашина Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашина Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 17.01.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Здырко (Томашина) Анна

Отец ребёнка: Томашин Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Томашина) Мария

Отец ребёнка: Томашин Демьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чвалюк (Томашина) Франя

Отец ребёнка: Томашин Демьян

Рождение ребёнка
16.07.1921

Дочь: Штуль (Томашина) Ангелина

Отец ребёнка: Томашин Демьян

Рождение ребёнка
1929

Сын: Томашин Павел

Отец ребёнка: Томашин Демьян

Смерть
Около 17.01.1970
Похороны
Неизвестно

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