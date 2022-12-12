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Семерикова Мария Дмитриевна

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

10.10.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Семерикова Анна Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Семериков Иван Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Александр

Смерть
10.10.1886 ст.
Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крестьянская вдова. От старости.
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