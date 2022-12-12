Семерикова Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти10.10.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Семерикова Анна Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр
Рождение ребёнка
1861
Сын: Семериков Иван Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семериков Александр
Смерть
10.10.1886 ст.
Крестьянская вдова. От старости.