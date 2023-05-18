Бартель (Варкинтин) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартель (Варкинтин) Елена Петровна

Бартель (Варкинтин) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

?.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Варкитин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бартель Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович

Рождение ребёнка
22.05.1922

Дочь: Манске Агата Яковлевна

Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Бартель Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович

Место жительства
24.01.1960
Содокомбинат, Алтайский край, Михайловский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бартель Яков Петрович

Смерть
?.05.1974