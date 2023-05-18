Бартель (Варкинтин) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти?.05.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Варкитин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович
Рождение ребёнка
22.05.1922
Дочь: Манске Агата Яковлевна
Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Бартель Яков Петрович
Место жительства
24.01.1960
Содокомбинат, Алтайский край, Михайловский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1974