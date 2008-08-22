Наумов Евгений Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Евгений Константинович

Наумов Евгений Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1941

Дата смерти

22.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941

Отец: Наумов Константин Васильевич

Мать: Наумова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
09.11.1963

Дочь: Ксенафонтова Зинаида

Мать ребёнка: Наумова Елена Максимовна

Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Село Брыковка, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Дмитрий

Мать ребёнка: Наумова Елена Максимовна

Смерть
22.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close