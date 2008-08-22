Наумов Евгений Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1941
Дата смерти22.08.2008
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1941
Рождение ребёнка
09.11.1963
Дочь: Ксенафонтова Зинаида
Мать ребёнка: Наумова Елена Максимовна
Брыковка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Село Брыковка, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Дмитрий
Мать ребёнка: Наумова Елена Максимовна
Смерть
22.08.2008