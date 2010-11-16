Харрис-Калаган Рэйвен
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.2010
Отец: Калаган Руперт
Мать: Харрис Ирма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пендрагон Айдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пендрагон Айдар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пендрагон Айдар