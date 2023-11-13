(Терешина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Терешина) Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1901

Дата смерти

После 15.02.1911

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901

Отец: Терешин Пётр Кузьмич

Мать: не указана

Восприемник
16.04.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Семёнович Панешников
Восприемник
25.10.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Иван Андреевич Демин
Восприемник
15.02.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Андреевна Демина
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 15.02.1911
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