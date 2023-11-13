(Терешина) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1901
Дата смертиПосле 15.02.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1901
Отец: Терешин Пётр Кузьмич
Мать: не указана
Восприемник
16.04.1905
Василий Семёнович Панешников
Восприемник
25.10.1905
Иван Андреевич Демин
Восприемник
15.02.1911
Анна Андреевна Демина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 15.02.1911