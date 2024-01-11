Аптыкаримовъ Курбангали
Место рожденияд.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бегенеев Аптыкарим
Мать: Махубя 1 Жена
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1835
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1840
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1844
Сын: Курбангалиев Мухаматкарим
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибилатифя
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бибизарифя
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бибигарифя
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бибифариха
Мать ребёнка: Уванифа
д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Смерть
Неизвестно