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Аптыкаримовъ Курбангали

Место рождения

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бегенеев Аптыкарим

Мать: Махубя 1 Жена

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шафифа

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Курбангалиев Мухаматгали

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Гафифя

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1844

Сын: Курбангалиев Мухаматкарим

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибилатифя

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бибизарифя

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бибигарифя

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бибифариха

Мать ребёнка: Уванифа

д.Ст.Салаусь Сардыкской вол.,Малмыжского уезда Вятской губ.
Смерть
Неизвестно
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