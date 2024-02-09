Петр Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Афанасьевич

Петр Афанасьевич

Место рождения

Привалье, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Афанасий Афанасьевич

Мать: Евдокия Федоровна

Привалье, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Привалье, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Привалье, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Привалье, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close