Петр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Афанасий Афанасьевич
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно