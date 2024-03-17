Анастасия Франциевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчук) Мария
Отец ребёнка: Левчук Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левчук) Татьяна
Отец ребёнка: Левчук Яков
Рождение ребёнка
1925
Сын: Левчук Василий
Отец ребёнка: Левчук Яков
Рождение ребёнка
06.10.1929
Сын: Левчук Михаил
Отец ребёнка: Левчук Яков
Рождение ребёнка
08.02.1932
Сын: Левчук Николай
Отец ребёнка: Левчук Яков
Смерть
Неизвестно