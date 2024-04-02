Ососков Никифор
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения1814
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ососков Григорий
Мать: Ососкова Прасковья
г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ососков Иван
Мать ребёнка: Ососкова Ольга Марковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Ососкова Ольга Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ососкова Ольга Марковна
Смерть
1856