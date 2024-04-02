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Ососков Никифор

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Место рождения

г. Семенов, Нижегородская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ососков Григорий

Мать: Ососкова Прасковья

г. Семенов, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ососков Иван

Мать ребёнка: Ососкова Ольга Марковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Ососкова Ольга Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ососкова Ольга Марковна

Смерть
1856
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