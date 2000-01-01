Ильина Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Владимир Николаевич

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