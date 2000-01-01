Ильина Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Ильин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно