Костромина (Зырянова) Тамара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.06.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1978
Запись акта о заключении брака № 1148 от 11.11.1978г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
28.08.1979
Дочь: Костромина Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Костромин Юрий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.02.1984
Дочь: Костромина Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Костромин Юрий Григорьевич