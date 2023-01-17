Костромина (Зырянова) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Зырянова) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

11.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
11.11.1978

Муж: Костромин Юрий Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о заключении брака № 1148 от 11.11.1978г., составлена Бюро ЗАГС Исполнительного комитета Железнодорожного районного Совета депутатов трудящихся г.Свердловска Свердловской области.
Рождение ребёнка
28.08.1979

Дочь: Костромина Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Костромин Юрий Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1984

Дочь: Костромина Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Костромин Юрий Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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