Хорохорин Андрей Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Хорохорин Ермил Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Хорохорин Кирила Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740
Сын: Хорохорин Ермол Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно