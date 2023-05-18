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Хорохорин Андрей Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Хорохорин Ермил Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Хорохорин Кирила Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Калаис, Кирсановский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Хорохорин Ермол Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно