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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1914

Дочь: Конева Стефания Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Украина (Луганск)?
| http://pomnim.me/search/?info=19fb5936-f499-11e5-b2db-00199984c65f
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен

Смерть
Неизвестно
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