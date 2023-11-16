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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1914
Дочь: Конева Стефания Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Украина (Луганск)?
| http://pomnim.me/search/?info=19fb5936-f499-11e5-b2db-00199984c65f
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен
Смерть
Неизвестно