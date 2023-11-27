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Давлетшина Шамси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.04.1980

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Давлетшин Махмут Валимухаметович

Отец ребёнка: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич

Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1926

Дочь: Валимхаметова Оркия Валимхаметовна

Отец ребёнка: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич

Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Раскулачивание
?.04.1931
Зангар-Куль, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич

Смерть
?.04.1980
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