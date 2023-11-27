Давлетшина Шамси
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Давлетшин Махмут Валимухаметович
Отец ребёнка: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич
Рождение ребёнка
19.09.1926
Дочь: Валимхаметова Оркия Валимхаметовна
Отец ребёнка: Давлетшин Валимухамет Давлетшеевич
Раскулачивание
?.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1980