Булатова (Зыкина) Анна Яковлева (Мартемьянова)
Место рожденияпоч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 28.10.1756 ст.
Дата смертиПосле 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 28.10.1756 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1772 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.05.1775 ст.
Сын: Булатов Карп Савинов
Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов
Рождение ребёнка
16.01.1780 ст.
Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Агафья Саввина
Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ксения Саввина
Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1772