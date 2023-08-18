Булатова (Зыкина) Анна Яковлева (Мартемьянова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Зыкина) Анна Яковлева (Мартемьянова)

Место рождения

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 28.10.1756 ст.

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 28.10.1756 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Подгорный, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1772 ст.

Муж: Булатов Савва Поликарпов

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.05.1775 ст.

Сын: Булатов Карп Савинов

Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.01.1780 ст.

Сын: Булатов Климонт Савинов

Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Булатов Василий Савинов

Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Агафья Саввина

Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ксения Саввина

Отец ребёнка: Булатов Савва Поликарпов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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