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Гулюгин Яков Артемьевич

Место рождения

Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Нагорново

Дата рождения

05.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906

Отец: Артемий

Мать: не указана

Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Нагорново
Военная награда
03.11.1944
орден Красной Звезды указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.11.1944 N° 219/144 [Забайкальский фронт]
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулюгин Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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