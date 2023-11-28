Гулюгин Яков Артемьевич
Место рожденияЯрославская обл., Некрасовский р-н, д. Нагорново
Дата рождения05.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1906
Отец: Артемий
Мать: не указана
Ярославская обл., Некрасовский р-н, д. Нагорново
Военная награда
03.11.1944
орден Красной Звезды указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.11.1944 N° 219/144 [Забайкальский фронт]
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно