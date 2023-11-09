Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ВК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Ульева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульева Дарья Петровна

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Смерть
Неизвестно
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