Неизвестно Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ульева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульева Дарья Петровна
Отец ребёнка: Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Смерть
Неизвестно