Lūse (Āboltiņa Āboltiņš) Velta Aleksandra — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lūse (Āboltiņa Āboltiņš) Velta Aleksandra

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Место рождения

Salacgrīva, Latvia

Дата рождения

07.07.1920

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1913 г.р.
1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1920

Отец: Āboltiņš Fricis

Мать: Āboltiņa (Veide Weide) Alma Adele

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lūsis Kārlis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Stāvers Aleksejs

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Stāvers Aleksejs

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.2021
Похороны
Неизвестно

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