Lūse (Āboltiņa Āboltiņš) Velta Aleksandra
Место рожденияSalacgrīva, Latvia
Дата рождения07.07.1920
Дата смерти02.07.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1920
Отец: Āboltiņš Fricis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lūsis Kārlis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Stāvers Aleksejs
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Stāvers Aleksejs
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.07.2021
Похороны
Неизвестно