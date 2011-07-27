Мельникова (Затолокина) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Затолокина) Нина Павловна

Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

22.05.1954

Дата смерти

27.07.2011

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

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Муж

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954

Отец: Затолокин Павел Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Вышние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
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Рождение ребёнка
13.06.1973

Сын: Мельников Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Мельников Аркадий Аркадьевич

Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
29.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Аркадий Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Аркадий Аркадьевич

Смерть
27.07.2011