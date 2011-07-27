Мельникова (Затолокина) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1954
Дата смерти27.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1954
Отец: Затолокин Павел Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
13.06.1973
Сын: Мельников Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Мельников Аркадий Аркадьевич
Льгов, город Льгов, Курская область
Рождение ребёнка
29.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Аркадий Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.07.2011