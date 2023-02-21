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Путилов Анатолий Алексеевич

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Место рождения

село Мурзинка

Дата рождения

16.12.1954

Дата смерти

28.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954

Отец: Бызов Алексей Николаевич

Мать: не указана

село Мурзинка
Бракосочетание
22.05.1975

Жена: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
15.07.1976

Дочь: Путилова Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.05.1982

Дочь: Путилова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
28.07.1985
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