Путилов Анатолий Алексеевич
Место рождениясело Мурзинка
Дата рождения16.12.1954
Дата смерти28.07.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1954
Отец: Бызов Алексей Николаевич
Мать: не указана
село Мурзинка
Бракосочетание
22.05.1975
Рождение ребёнка
15.07.1976
Дочь: Путилова Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.05.1982
Дочь: Путилова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Путилова Харитонова Татьяна Дмитриевна
Смерть
28.07.1985