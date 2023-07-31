Третьяк Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяк Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Третьяк Николай Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяк Антонина

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяк Антонина

Рождение ребёнка
27.03.1948

Сын: Третьяк Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Третьяк Антонина

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959
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