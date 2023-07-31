Третьяк Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Третьяк Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяк Антонина
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяк Антонина
Рождение ребёнка
27.03.1948
Сын: Третьяк Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Третьяк Антонина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1959