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Оретин Николай Алексеев

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.05.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1846

Отец: Оретин Алексей Михайлов

Мать: Оретина Евдокия Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
02.05.1846
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Алексей Михайлов Оретин и законная жена его Евдокия Иванова. Восприемники: брат его Иван и Наталья Иванова девица Оконишникова. Таинство совершал благочинный Иерей с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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