Оретин Николай Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.05.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1846
Отец: Оретин Алексей Михайлов
Мать: Оретина Евдокия Иванова
Крещение
02.05.1846
Родители: села Великого крестьянин Алексей Михайлов Оретин и законная жена его Евдокия Иванова. Восприемники: брат его Иван и Наталья Иванова девица Оконишникова. Таинство совершал благочинный Иерей с... Показать все
Смерть
Неизвестно