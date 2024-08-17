Ловыгин Лаврентий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловыгин Лаврентий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловыгина Гликерия Авдеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ловыгин Максим Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1865

Дочь: Тренина Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ловыгина Гликерия Авдеевна

Грушино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно

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