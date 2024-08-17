Ловыгин Лаврентий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловыгин Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ловыгин Максим Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1865
Дочь: Тренина Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ловыгина Гликерия Авдеевна
Воспреемник Дарья Ловыгина, временнообязанная крестьянская жена д. Грушино
Смерть
Неизвестно