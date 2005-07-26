Ляпин Ярослав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяпин Ярослав Леонидович

Ляпин Ярослав Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2005

Отец: не указан

Мать: Ляпина Ольга Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close