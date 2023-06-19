Ушанова (Кудряшова) ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушанова (Кудряшова) ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА

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Место рождения

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.04.1912

Дата смерти

26.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1912

Отец: не указан

Мать: Кудряшова ЕКАТЕРИНА

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.02.1940

Сын: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Ушанов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушанова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушанова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Смерть
26.04.1988
Ясашная Ташла, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область