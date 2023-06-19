Ушанова (Кудряшова) ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА
Место рождения
Дата рождения26.04.1912
Дата смерти26.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1912
Отец: не указан
Мать: Кудряшова ЕКАТЕРИНА
Рождение ребёнка
29.02.1940
Сын: Ушанов АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ушанов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушанова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушанова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ушанов НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Смерть
26.04.1988