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Фролов Михаил Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Фролов Кирилл Евдокимович

Мать: Фролова Ульяна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Фролов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Фролов Егор Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Фролов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Татьяна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно