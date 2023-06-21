Фролов Михаил Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Фролов Кирилл Евдокимович
Мать: Фролова Ульяна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1852 ст.
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно