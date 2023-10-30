Лебедев Михаил Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Лебедева Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна
Рождение ребёнка
18.02.1926
Дочь: Лебедева Тина Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна
Рождение ребёнка
02.07.1932
Дочь: Шумилова Лебедева Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно