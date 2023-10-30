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Лебедев Михаил Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Лебедева Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна

Рождение ребёнка
18.02.1926

Дочь: Лебедева Тина Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна

Рождение ребёнка
02.07.1932

Дочь: Шумилова Лебедева Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Лебедева Лукерия Андроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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