Абрамова она же Прасолова (Бобкова) Евдокия Филиппова
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1897
Отец: Бобков Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1914
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.
Сын: Абрамов Григорий Гавриилов
Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
06.05.1921
Смерть
Неизвестно