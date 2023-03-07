Абрамова она же Прасолова (Бобкова) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова она же Прасолова (Бобкова) Евдокия Филиппова

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Место рождения

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: Бобков Филипп

Мать: не указана

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
08.01.1914

Муж: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1915 ст.

Сын: Абрамов Григорий Гавриилов

Отец ребёнка: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Развод
06.05.1921

Муж: Абрамов Он Же Прасолов Гавриил Павлов

Смерть
Неизвестно
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