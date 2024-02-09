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Зубков Иван Михайлович

Место рождения

Минино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зубков Михаил Павлович

Мать: Трусова Татьяна Афиевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Коробейникова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Зюмаева Капитолина Ивановна

Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Зубков Игорь Иванович

Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигова Анна Фёдоровна

Смерть
1941
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