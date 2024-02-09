Зубков Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Зубков Михаил Павлович
Мать: Трусова Татьяна Афиевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Коробейникова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Зюмаева Капитолина Ивановна
Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1942
Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Юрий Иванович
Мать ребёнка: Сигова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигова Анна Фёдоровна
Смерть
1941