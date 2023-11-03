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Волкова Феодосия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Волков Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Волков Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Волков Захар Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Волков Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Волков Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярынушина Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Волков Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Яков

Смерть
После 1801
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