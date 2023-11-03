Волкова Феодосия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Волков Ефим Яковлев
Отец ребёнка: Волков Яков
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Волков Яков
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Волков Захар Яковлев
Отец ребёнка: Волков Яков
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Волков Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярынушина Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Волков Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Яков
Смерть
После 1801