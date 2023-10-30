Пятницкий Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Пятницкий Альбин Николаевич
Мать ребёнка: Пятницкая Фелиция
Бракосочетание
До 1869
Жена: Пятницкая Фелиция
Упоминание
1901
Калатичи, Глусский район, Могилёвская область
Рапорт минского губернатора в Правительствующий сенат об изложении в журнале губернского присутствия сведений по жалобе владельцев имения Колатычи Бобруйского уезда Филипа Волчка, Николая Пятницкого... Показать все
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Пятницкий Николай Николаев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно