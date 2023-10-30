Пятницкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятницкий Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1842 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Пятницкий Альбин Николаевич

Мать ребёнка: Пятницкая Фелиция

Бракосочетание
До 1869

Жена: Пятницкая Фелиция

Упоминание
1901
Калатичи, Глусский район, Могилёвская область
Рапорт минского губернатора в Правительствующий сенат об изложении в журнале губернского присутствия сведений по жалобе владельцев имения Колатычи Бобруйского уезда Филипа Волчка, Николая Пятницкого... Показать все
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Пятницкий Николай Николаев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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