Егорова (Бояршинова) Галина Александровна
Место рожденияПермская обл, Россия
Дата рождения30.12.1958
Дата смерти26.12.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская обл, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1978
Дочь: Джураева Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
нянечка / техничка / телятница
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Смерть
26.12.2010
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия