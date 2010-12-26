Егорова (Бояршинова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Бояршинова) Галина Александровна

Место рождения

Пермская обл, Россия

Дата рождения

30.12.1958

Дата смерти

26.12.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

1978 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская обл, Россия
Рождение ребёнка
10.08.1978

Дочь: Джураева Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Рождение ребёнка
02.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров Николай Иванович

Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
нянечка / техничка / телятница
Место жительства
Неизвестно
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
Смерть
26.12.2010
Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, Белгородская обл, Россия
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