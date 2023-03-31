Молчанова (Ермолина) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Ермолина) Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1954

Сын: Молчанов Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Молчанов Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
01.04.1959

Сын: Молчанов Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Молчанов Вячеслав Павлович

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Вячеслав Павлович

Смерть
Неизвестно
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