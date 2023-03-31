Молчанова (Ермолина) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1954
Сын: Молчанов Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Молчанов Вячеслав Павлович
Рождение ребёнка
01.04.1959
Сын: Молчанов Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Молчанов Вячеслав Павлович
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно