Гайдай Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдай Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Гайдай Иван

Мать: Гайдай Доминика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдай (Моисеенко) Устинья

Рождение ребёнка
08.10.1918

Сын: Гайдай Николай

Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья

Рождение ребёнка
20.06.1923

Сын: Гайдай Пётр

Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья

Рождение ребёнка
09.03.1925

Сын: Гайдай Павел

Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья

Смерть
Неизвестно

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