Гайдай Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Гайдай Иван
Мать: Гайдай Доминика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1918
Сын: Гайдай Николай
Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья
Рождение ребёнка
20.06.1923
Сын: Гайдай Пётр
Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья
Рождение ребёнка
09.03.1925
Сын: Гайдай Павел
Мать ребёнка: Гайдай (Моисеенко) Устинья
Смерть
Неизвестно