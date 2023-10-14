Алексеев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1966

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1966

Отец: Алексеев Виктор

Мать: Алексеева Александра

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