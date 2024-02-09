Максим Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксим Тарасович

Максим Тарасович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тарас

Мать: Татьяна Алексеевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Сидоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Параскева Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Сидоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стефанида Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Сидоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Агафья Сидоровна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close