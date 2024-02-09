Максим Тарасович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тарас
Мать: Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Параскева Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стефанида Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Агафья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Сидоровна
Смерть
Неизвестно