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Разумный Митрофан Егорович

Место рождения

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Разумный Егор

Мать: не указана

Калач-на-Дону, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Разумная Валентина Митрофановна

Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Разумный Леонид Митрофанович

Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Разумная Татьяна Митровановна

Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна

Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область
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