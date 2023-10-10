Разумный Митрофан Егорович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Разумный Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Разумная Валентина Митрофановна
Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Разумный Леонид Митрофанович
Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Разумная Татьяна Митровановна
Мать ребёнка: Пивоварова Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно