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Авузяк Юрий Владимирович
Авузяк Юрий Владимирович
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Место рождения
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
Дата рождения
29.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Авузяк Владимир Григорьевич
1950 г.р.
Мать
Авузяк (Кононова) Раиса Михайловна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975
Отец:
Авузяк Владимир Григорьевич
Мать:
Авузяк Раиса Михайловна
Севастополь
, Города, Таврическая губерния
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