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Авузяк Юрий Владимирович

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Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

29.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1975

Отец: Авузяк Владимир Григорьевич

Мать: Авузяк Раиса Михайловна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
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