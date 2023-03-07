Платко (Карпинец) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платко (Карпинец) Мария

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Место рождения

Самбор, Львівська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
03.03.1989

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Платко Петр

Самбор, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платко Богдан

Отец ребёнка: Платко Петр

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платко Владимир

Отец ребёнка: Платко Петр

Самбор, Львівська область
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