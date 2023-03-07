Платко (Карпинец) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1989
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Платко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платко Богдан
Отец ребёнка: Платко Петр
Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платко Владимир
Отец ребёнка: Платко Петр