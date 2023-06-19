(Зонова) Варвара Филиппьева (незаконнорожденная)
Место рожденияКазаковской вол. поч.Сидора Журавлева крестьянская девица
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Казаковской вол. поч.Сидора Журавлева крестьянская девица
Бракосочетание
09.02.1873
По жениху: Карп Яковлев Фарафонов, Матфей Викулов Фанинтих По невесте: Иона Тимофеев Фарафонов , Василий Иулеев Фанинтих, Сергей Яковлев Фарафонов
Рождение ребёнка
06.11.1873
Отец ребёнка: Фарафонов Иван Яковлев