(Зонова) Варвара Филиппьева (незаконнорожденная) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зонова) Варвара Филиппьева (незаконнорожденная)

Место рождения

Казаковской вол. поч.Сидора Журавлева крестьянская девица

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаковской вол. поч.Сидора Журавлева крестьянская девица
Бракосочетание
09.02.1873

Муж: Фарафонов Иван Яковлев

По жениху: Карп Яковлев Фарафонов, Матфей Викулов Фанинтих По невесте: Иона Тимофеев Фарафонов , Василий Иулеев Фанинтих, Сергей Яковлев Фарафонов
Рождение ребёнка
06.11.1873

Сын: Фарафонов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Фарафонов Иван Яковлев