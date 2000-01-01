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Zimmermann František

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Место рождения

Olešnice (okr.Č.Budějovice) č.1

Дата рождения

12.10.1907

Дата смерти

04.01.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Olešnice (okr.Č.Budějovice) č.1
Рождение ребёнка
19.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Zimmermannová Antonie

Ceske Budejovice (Rep Tcheque)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zimmermannová Antonie

?
Работа или профессия
Неизвестно
Juge
Смерть
04.01.1994
Praha (Malešice) - domov důchodců
Причина смерти: věk
Похороны
Неизвестно
Praha
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