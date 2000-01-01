Zimmermann František
Место рожденияOlešnice (okr.Č.Budějovice) č.1
Дата рождения12.10.1907
Дата смерти04.01.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Olešnice (okr.Č.Budějovice) č.1
Рождение ребёнка
19.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Zimmermannová Antonie
Ceske Budejovice (Rep Tcheque)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zimmermannová Antonie
?
Работа или профессия
Неизвестно
Juge
Смерть
04.01.1994
Praha (Malešice) - domov důchodců
Причина смерти: věk
Похороны
Неизвестно
Praha