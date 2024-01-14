Ильин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1988
Дочь: Маликова Лилиана Васильевна
Мать ребёнка: Ильина Гузелия Габдехаевна
Рождение ребёнка
17.05.1993
Дочь: Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Ильина Гузелия Габдехаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно