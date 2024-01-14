Ильин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1988

Дочь: Маликова Лилиана Васильевна

Мать ребёнка: Ильина Гузелия Габдехаевна

Рождение ребёнка
17.05.1993

Дочь: Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Ильина Гузелия Габдехаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Гузелия Габдехаевна

Смерть
Неизвестно
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